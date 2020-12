Cashback: rimborsi massimo di 43 euro, fondi non bastano per tutti (Di giovedì 24 dicembre 2020) Secondo gli ultimi dati il Cashback di Natale sta avendo anche troppo successo, si rischia infatti che i fondi stanziati per la manovra, non bastino per tutti. Sulla carta il rimborso massimo per il mese di dicembre è di 150 euro ma potrebbe non essere così. Cashback: bonus di successo Il governo fa sapere che gli utenti iscritti al programma Cashback dal 21 dicembre sono 5,3 milioni stando alle ultime stime e altri potrebbero iscriversi nei prossimi giorni. L’app IO che permette di usufruire del Cashback, è stata scaricata 9 milioni di volte. I soldi stanziati a dicembre per il rimborso sono 228 milioni di euro e potranno coprire un rimborso massimo di 43 euro a persona. Se il rimborso è più ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Secondo gli ultimi dati ildi Natale sta avendo anche troppo successo, si rischia infatti che istanziati per la manovra, non bastino per. Sulla carta il rimborsoper il mese di dicembre è di 150ma potrebbe non essere così.: bonus di successo Il governo fa sapere che gli utenti iscritti al programmadal 21 dicembre sono 5,3 milioni stando alle ultime stime e altri potrebbero iscriversi nei prossimi giorni. L’app IO che permette di usufruire del, è stata scaricata 9 milioni di volte. I soldi stanziati a dicembre per il rimborso sono 228 milioni die potranno coprire un rimborsodi 43a persona. Se il rimborso è più ...

