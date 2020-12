Calcio Mauro Bellugi coronavirus, amputate entrambe le gambe (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mauro Bellugi, nato a Buonconvento in provincia di Siena, il7 febbraio 1950, è un ex calciatore della nazionale italiana , che ha giocato come difensore. Attualmente telecronista sportivo per la trasmissione Diretta stadio… ed è subito goal!A Mauro, ex giocatore dell’Inter, sono state amputate entrambe le gambe in seguito alle complicazioni del Covid-19. L’ex giocatore della nazionale italiana è stato ricoverato il 4 novembre all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere risultato positivo al coronavirus.Mauro, 70 anni portati magnificamente, ha dovuto subire l’amputazione di entrambe le gambe a causa delle complicazioni del coronavirus. Mauro vinse in Serie A con l’Inter nel 1971 e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 dicembre 2020), nato a Buonconvento in provincia di Siena, il7 febbraio 1950, è un ex calciatore della nazionale italiana , che ha giocato come difensore. Attualmente telecronista sportivo per la trasmissione Diretta stadio… ed è subito goal!A, ex giocatore dell’Inter, sono statelein seguito alle complicazioni del Covid-19. L’ex giocatore della nazionale italiana è stato ricoverato il 4 novembre all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere risultato positivo al, 70 anni portati magnificamente, ha dovuto subire l’amputazione dilea causa delle complicazioni delvinse in Serie A con l’Inter nel 1971 e ...

