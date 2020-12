BEAUTIFUL e UNA VITA sono in pausa il 24 e 25 dicembre. E le altre soap? (Di giovedì 24 dicembre 2020) Arriva il Natale e, come sempre succede, cambia un po’ il daytime Mediaset, che si adegua ai giorni di festa con un palinsesto ricco soprattutto di film tematici. Stavolta, a dirla tutta, il cambiamento di cui sopra è un po’ meno evidente rispetto agli anni precedenti: BEAUTIFUL e Una VITA stanno continuando ad andare in onda anche durante le festività e i telespettatori di Canale 5 hanno per ora dovuto rinunciare solo all’appuntamento quotidiano con Il segreto (che comunque tornerà a breve e tra gennaio e febbraio proporrà al pubblico le sue ultime puntate, prima che su Puente Viejo cali definitivamente il sipario). Nonostante ciò, i Forrester e gli abitanti di Acacias 38 si prendono a questo punto una pausa veramente “mini”, che riguarderà solo oggi (24 dicembre) e domani (25). BEAUTIFUL e Una ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 24 dicembre 2020) Arriva il Natale e, come sempre succede, cambia un po’ il daytime Mediaset, che si adegua ai giorni di festa con un palinsesto ricco soprattutto di film tematici. Stavolta, a dirla tutta, il cambiamento di cui sopra è un po’ meno evidente rispetto agli anni precedenti:e Unastanno continuando ad andare in onda anche durante le festività e i telespettatori di Canale 5 hanno per ora dovuto rinunciare solo all’appuntamento quotidiano con Il segreto (che comunque tornerà a breve e tra gennaio e febbraio proporrà al pubblico le sue ultime puntate, prima che su Puente Viejo cali definitivamente il sipario). Nonostante ciò, i Forrester e gli abitanti di Acacias 38 si prendono a questo punto unaveramente “mini”, che riguarderà solo oggi (24) e domani (25).e Una ...

Beautiful: Reign Edwards, l’attrice che interpretava Nicole, è nel Cast della Serie Amazon The Wilds

Per tre anni Reign Edwards è stata Nicole Avant in Beautiful. Di recente l'abbiamo vista nella serie Amazon The Wilds, nei panni di una ragazza molto coraggiosa. Di Nicole Reign Edwards ha detto: ...

