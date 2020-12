Volley, SuperLega: Modena batte Verona 3-1 nel recupero e si rilancia in classifica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Modena ha sconfitto Verona per 3-1 (25-19; 28-30; 25-23; 25-19) nel recuperro della decima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Canarini si sono imposti in 116 minuti di gioco e hanno così portato a casa questo incontro, originariamente rinviato a causa di alcune positività al Covid-19. Gli emiliani hanno firmato la seconda vittoria consecutiva nel torneo, dopo essere incappati in quattro ko di fila, e risalgono momentaneamente al quinto posto in classifica: +2 su Trento e +3 su Milano, anche se i dolomitici e i meneghini hanno tre partite in meno). I ragazzi di Andrea Giani sembrano essere tornati in ottima forma dopo un periodo di sbandamento a cui erano susseguiti tre successi in Champions League. Gli scaligeri, invece, incappano nella terza battuta d’arresto e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ha sconfittoper 3-1 (25-19; 28-30; 25-23; 25-19) nel recuperro della decima giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I Canarini si sono imposti in 116 minuti di gioco e hanno così portato a casa questo incontro, originariamente rinviato a causa di alcune positività al Covid-19. Gli emiliani hanno firmato la seconda vittoria consecutiva nel torneo, dopo essere incappati in quattro ko di fila, e risalgono momentaneamente al quinto posto in: +2 su Trento e +3 su Milano, anche se i dolomitici e i meneghini hanno tre partite in meno). I ragazzi di Andrea Giani sembrano essere tornati in ottima forma dopo un periodo di sbandamento a cui erano susseguiti tre successi in Champions League. Gli scaligeri, invece, incappano nella terza battuta d’arresto e ...

sportface2016 : #volley #SuperLega, #Modena si aggiudica il recupero contro #Verona: la cronaca del match - zazoomblog : LIVE VOLLEY – Perugia-Civitanova 15-12 Superlega 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Perugia-Civitanova #15… - SSportNetwork : #SuperSportLive! Che mercoledì! #live tutte le emozioni di #SerieA #Liga e #Ligue1 per quanto riguarda il #calcio,… - shiriii16 : *inquadrano Zavater* Normale spettatore di volley: ah questo secondo arbitro conviene non farlo incazzare che è pa… - zazoomblog : LIVE Modena-Verona 14-7 Superlega volley in DIRETTA: i Canarini partono bene - #Modena-Verona #Superlega #volley -