Una moneta per omaggiare l'impegno di medici e infermieri nella lotta al Covid (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono stati i protagonisti indiscussi di questa pandemia, impegnati in prima linea contro il Coronavirus, alcuni li hanno chiamati eroi, altri devono a loro le proprie vite: sono i medici e gli infermieri che lo Stato italiano ha deciso di omaggiare coniando per loro una moneta. È così che il Paese ha deciso di ringraziare, in maniera simbolica, tutto il personale sanitario che ha messo tempo, forze ed energie a servizio dei propri pazienti. Che aspetto avrà la moneta Stando ai primi schizzi resi noti, la moneta da due euro con l'effigie di medici e infermieri – come è stata pensata – riporta il disegno di un uomo e una donna fianco a fianco che indossano camici, mascherine chirurgiche stetoscopio e cartellina medica, in rappresentanza degli operatori

