Treno travolge gruppo di ragazzi: ci sono morti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Intorno alle 23.30 è stato lanciato l'allarme per un incidente ferroviario a Quiliano a 500 metri dalla stazione. Un gruppo di extracomunitari, pare di etnia curda, composto da 10 persone, diretto probabilmente verso la Francia, stava attraversando i binari quando all'improvviso questi sono stati colpiti da un Treno regionale, il 3042 Milano-Albenga. Sul posto immediato l'intervento del 118 che ha dispiegato un ingente numero di mezzi di soccorso con squadre della Croce Bianca di Savona e di Spotorno e della Croce Oro di Albissola Marina, oltre all'automedica di Savona Soccorso, e dei vigili del fuoco ma purtroppo per due di loro, nonostante le cure, non c'è stato nulla da fare. Otto ragazzi, tutti di giovane età, sono rimasti completamente illesi mentre una sola persona ...

