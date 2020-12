Serie C, ecco i risultati delle gare delle 17:30 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tanti i gol e le sorprese nelle gare delle 17:30 della diciassettesima giornata di Serie C. Pari nel Girone A tra Lucchese e Carrarese, con Bianchi che risponde a Infantino; il Girone B vede invece la Fermana superare la Vis Pesaro nella sfida salvezza per 2-0 con una doppietta di Neglia. Tra Padova e Modena finisce come l’ultima volta, 0-1, con un gol di Spagnoli; il Perugia batte il Ravenna per 3-1 grazie a una straordinaria tripletta di Minesso. Nel Girone C il Potenza supera il Monopoli di misura con la rete di Compagnon; straripa invece il Foggia a Pagani, con uno straordinario 4-1: protagonista D’Andrea, autore di una doppietta. I risultati delle 17:30 in Serie C GIRONE ALucchese-Carrarese 1-1GIRONE BFermana-Vis Pesaro 2-0Padova-Modena ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tanti i gol e le sorprese nelle17:30 della diciassettesima giornata diC. Pari nel Girone A tra Lucchese e Carrarese, con Bianchi che risponde a Infantino; il Girone B vede invece la Fermana superare la Vis Pesaro nella sfida salvezza per 2-0 con una doppietta di Neglia. Tra Padova e Modena finisce come l’ultima volta, 0-1, con un gol di Spagnoli; il Perugia batte il Ravenna per 3-1 grazie a una straordinaria tripletta di Minesso. Nel Girone C il Potenza supera il Monopoli di misura con la rete di Compagnon; straripa invece il Foggia a Pagani, con uno straordinario 4-1: protagonista D’Andrea, autore di una doppietta. I17:30 inC GIRONE ALucchese-Carrarese 1-1GIRONE BFermana-Vis Pesaro 2-0Padova-Modena ...

Formazioni ufficiali Milan Lazio: le scelte degli allenatori

Le formazioni ufficiali di Milan Lazio match valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori

