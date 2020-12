Screening e vaccinazioni, per i farmacisti si apre una nuova fase (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La Legge di Bilancio oggi approvata alla Camera contiene una serie di norme che tagliano di netto tutti gli alibi all’esclusione dei farmacisti italiani da servizi e prestazioni che in decine di altri paesi costituiscono da anni la base dell’attività professionale sul territorio: a cominciare dalla partecipazione alle campagne di Screening e vaccinali”. Lo dice il presidente della FOFI, Andrea Mandelli, primo firmatario degli emendamenti che prevedono la possibilità per il farmacista di eseguire direttamente il prelievo di sangue capillare, indispensabile per l’esecuzione dei test di prima istanza; l’esecuzione di test sierologici e tamponi rapidi su tutto il territorio nazionale; la possibilità di praticare vaccinazioni in farmacia, con la supervisione del medico. “Si superano così disposizioni di legge ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La Legge di Bilancio oggi approvata alla Camera contiene una serie di norme che tagliano di netto tutti gli alibi all’esclusione deiitaliani da servizi e prestazioni che in decine di altri paesi costituiscono da anni la base dell’attività professionale sul territorio: a cominciare dalla partecipazione alle campagne die vaccinali”. Lo dice il presidente della FOFI, Andrea Mandelli, primo firmatario degli emendamenti che prevedono la possibilità per il farmacista di eseguire direttamente il prelievo di sangue capillare, indispensabile per l’esecuzione dei test di prima istanza; l’esecuzione di test sierologici e tamponi rapidi su tutto il territorio nazionale; la possibilità di praticarein farmacia, con la supervisione del medico. “Si superano così disposizioni di legge ...

Italpress : Screening e vaccinazioni, per i farmacisti si apre una nuova fase - CorriereCitta : Screening e vaccinazioni, per i farmacisti si apre una nuova fase - BasicLifeSupp : Manovra. Mandelli (Fofi): “Screening e vaccinazioni, per i farmacisti italiani si apre una nuova fase della profess… - puntoeffe : Screening, vaccinazioni, Fofi: si apre una fase nuova nella professione - albertopremici : Covid Italia: pronto il piano vaccinazioni. Marche: via allo screening di massa -

Ultime Notizie dalla rete : Screening vaccinazioni Manovra. Mandelli (Fofi): “Screening e vaccinazioni, per i farmacisti italiani si apre una nuova fase della professione Quotidiano Sanità Screening e vaccinazioni, per i farmacisti si apre una nuova fase

a cominciare dalla partecipazione alle campagne di screening e vaccinali". Lo dice il presidente della FOFI, Andrea Mandelli, primo firmatario degli emendamenti che prevedono la possibilitá per il ...

Manovra. Mandelli (Fofi): “Screening e vaccinazioni, per i farmacisti italiani si apre una nuova fase della professione

23 DIC - "La Legge di Bilancio oggi approvata alla Camera contiene una serie di norme che tagliano di netto tutti gli alibi all’esclusione dei farmacisti italiani da servizi e prestazioni che in decin ...

a cominciare dalla partecipazione alle campagne di screening e vaccinali". Lo dice il presidente della FOFI, Andrea Mandelli, primo firmatario degli emendamenti che prevedono la possibilitá per il ...23 DIC - "La Legge di Bilancio oggi approvata alla Camera contiene una serie di norme che tagliano di netto tutti gli alibi all’esclusione dei farmacisti italiani da servizi e prestazioni che in decin ...