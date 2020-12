Maradona, l’autopsia: “Escluso l’uso di alcol e droga. Presenti tracce di psicofarmaci” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le analisi realizzate dalla polizia scientifica argentina sul sangue e le urine di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre scorso, hanno Escluso la presenza di alcol o stupefacenti, ma hanno evidenziato invece importanti tracce di psicofarmaci. Come riporta l’Ansa, che cita l’agenzia di stampa Telam, i farmaci rilevati durante l’esame tossicologico sono «venlafaxina, quetiapina, levetiracetam e naltrexone», e che alcuni di questi, secondo il parere degli esperti, sarebbero «aritmogeni», ossia capaci di produrre aritmie. Foto: Twitter Gimnasia La Plata L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le analisi realizzate dalla polizia scientifica argentina sul sangue e le urine di Diego Armando, scomparso il 25 novembre scorso, hannola presenza dio stupefacenti, ma hanno evidenziato invece importantidi. Come riporta l’Ansa, che cita l’agenzia di stampa Telam, i farmaci rilevati durante l’esame tossicologico sono «venlafaxina, quetiapina, levetiracetam e naltrexone», e che alcuni di questi, secondo il parere degli esperti, sarebbero «aritmogeni», ossia capaci di produrre aritmie. Foto: Twitter Gimnasia La Plata L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

