Look Down, l’ultima opera di Jago (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lo scultore Jacopo Cardillo in arte Jago, una notte di novembre, ha adagiato la sua scultura nel centro di piazza del Plebiscito in Napoli, dal titolo Look Down, “Guardare in basso”. A causa delle restrizioni Covid19, l’opera ha un duplice significato. Gioco di parole non LockDown ma Look Down: come conseguenza di un disagio, di immobilismo complice la catena e come invito a porre l’attenzione a chi non ha voce e non ha la possibilità da solo di spezzare le catene, una preghiera a guardare dunque in basso. Il lockDown ci ha reso talvolta insensibili a ciò che accade agli altri, noi troppo presi nella nostra piccola sopravvivenza. Installata furtivamente l’opera “Look Down” sarebbe dovuta essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lo scultore Jacopo Cardillo in arte, una notte di novembre, ha adagiato la sua scultura nel centro di piazza del Plebiscito in Napoli, dal titolo, “Guardare in basso”. A causa delle restrizioni Covid19, l’ha un duplice significato. Gioco di parole non Lockma: come conseguenza di un disagio, di immobilismo complice la catena e come invito a porre l’attenzione a chi non ha voce e non ha la possibilità da solo di spezzare le catene, una preghiera a guardare dunque in basso. Il lockci ha reso talvolta insensibili a ciò che accade agli altri, noi troppo presi nella nostra piccola sopravvivenza. Installata furtivamente l’” sarebbe dovuta essere ...

iapicca_mario : @BelpietroTweet Signori in Italia muoiono 83000 persone all’anno per FUMO avete mai sentito look down,azioni VERAME… - pietrantoniof : @myrtamerlino #Ricciardi non si può sentire dire: ci vorrebbe un look down ragionato” vorrei sapere perché lo paghi… - micomeco47 : @MilanoFinanza E vabbe allora ditelo che dovremo vivere con le mascherine e i look down per tutta la vita - alessanprudente : @SamueleMarcora @vecchiopaglia Guardando i morti totali il look-down non sembra essere utile, anzi.… - salamisato_ : @radovanryn ILLIA............. ILLIA LOOK I GOTTA SIT DOWN IM SO AAGAHFGASHGhdfkfljsJEHJRHJVDKjdl [frantically jott… -

Ultime Notizie dalla rete : Look Down Look Down, l'ultima opera di Jago Metropolitan Magazine Look Down, l’ultima opera di Jago

Lo scultore Jacopo Cardillo in arte Jago, una notte di novembre, ha adagiato la sua scultura nel centro di piazza del Plebiscito in Napoli, dal titolo Look Down, “Guardare in basso”. A causa delle ...

Royals, i migliori look di Natale da Kate alla Regina Elisabetta

Per la famiglia reale inglese, il Natale è all'insegna di un glamour classico ed elegante, con abiti sofisticati, cappotti coordinati e gli immancabili cappelli ...

Lo scultore Jacopo Cardillo in arte Jago, una notte di novembre, ha adagiato la sua scultura nel centro di piazza del Plebiscito in Napoli, dal titolo Look Down, “Guardare in basso”. A causa delle ...Per la famiglia reale inglese, il Natale è all'insegna di un glamour classico ed elegante, con abiti sofisticati, cappotti coordinati e gli immancabili cappelli ...