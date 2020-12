Le dieci regole per il pranzo di Natale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Carlo Signorelli, igienista del San Raffaele di Milano, spiega come limitare i rischi di contagio. "Meglio non scendere sotto al metro e mezzo di distanza. Niente abbracci né canti. Attenzione a non condividere bicchieri, posate e piatti. Evitare di passarsi il telefono per gli... Leggi su repubblica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Carlo Signorelli, igienista del San Raffaele di Milano, spiega come limitare i rischi di contagio. "Meglio non scendere sotto al metro e mezzo di distanza. Niente abbracci né canti. Attenzione a non condividere bicchieri, posate e piatti. Evitare di passarsi il telefono per gli...

paravani_g : Le dieci regole per il pranzo di Natale - Miti_Vigliero : Le dieci regole per il pranzo di Natale - ludik : “Forse dopo dieci mesi di pandemia dobbiamo rassegnarci che è così: questo mix di regolamenti bizantini e paternali… - sandrino61sm : Ma secondo il cervello bacato di questi che scrivono questi 'pseudo consigli', a Natale a pranzo ospiti delle perso… - lichibenassi : RT @Edoenonsolo: No, ci hanno chiesto TRE COSE, diosanto TRE COSE: mascherina, pulirsi le mani, stare un metro. No, neanche quello. Ma-che-… -