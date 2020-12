Inzaghi | ' Lazio | non meritavamo di perdere Ecco il nostro problema'

(Di giovedì 24 dicembre 2020) MILANO - La rimonta sul Milan macchiata nel finale. Laperde all'ultimo minuto dopo aver recuperato due gol. Al Meazza finisce 2-1, il 2020 per i biancocelesti si chiude con molta amarezza. Nel ...

DiMarzio : Le parole di #Inzaghi al termine di #MilanLazio - ZZiliani : Tre punti enormi del Milan che senza Ibra Kessie Bennacer e Kjaer, trascinato da #Chalanoglu e #Theo, vince una par… - Nives_Chiara : #MilanLazio davvero incredibile Inzaghi. Gli hanno regalato un rigore e parla anche. È vero la Lazio ha giocato ben… - MarS92__ : RT @jflvming: Dio fa il Milan ha più culo che anima, sempre Lazio ed Inzaghi merda - UomoRango : RT @salomone_l: Finisce un 2020 in cui ho sentito dire che Inzaghi era fortunato e Lotito il padrone del palazzo....il ko contro il Milan f… -

Sembrano essere queste le scelte di Simone Inzaghi in vista della gara col Milan ... Un dato non proprio esaltante e rassicurante, ma quel che è certo è che la Lazio gioca e si muove meglio in ...Rebic e Calhanoglu sbloccano la gara, Immobile e Luis Alberto la riacciuffano, poi però nel finale Theo giustizia i capitolini ...