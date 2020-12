F1, Amazon punta ai diritti tv per le dirette streaming (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presidente uscente della Formula 1 Chase Carey (mandato in scadenza il 31 dicembre, lo sostituisce Domenicali) ha rilasciato un’interessante intervista nella quale ha parlato chiaramente di un interessamento di Amazon, il colosso di Jeff Bezos, per la vendita dei diritti tv del Circus a soggetti che – proprio come il colosso americano – andrebbero a trasmettere le gare in diretta streaming: “Sono un partner incredibilmente importante e costituiscono un’opportunità per ampliare il nostro business”, ha detto Carey. D’altro canto, Amazon si è già aggiudicata i diritti tv in Italia per trasmettere una partita di Champions League per ogni turno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presidente uscente della Formula 1 Chase Carey (mandato in scadenza il 31 dicembre, lo sostituisce Domenicali) ha rilasciato un’interessante intervista nella quale ha parlato chiaramente di un interessamento di, il colosso di Jeff Bezos, per la vendita deitv del Circus a soggetti che – proprio come il colosso americano – andrebbero a trasmettere le gare in diretta: “Sono un partner incredibilmente importante e costituiscono un’opportunità per ampliare il nostro business”, ha detto Carey. D’altro canto,si è già aggiudicata itv in Italia per trasmettere una partita di Champions League per ogni turno. SportFace.

Il presidente uscente della Formula 1 Chase Carey (mandato in scadenza il 31 dicembre, lo sostituisce Domenicali) ha rilasciato un’interessante intervista nella quale ha parlato chiaramente di un inte ...

In una intervista rilasciata al Financial Times Chase Carey ha affermato di aver avuto colloqui sia con la società di Jeff Bezos che con altri responsabili delle piattaforme digitali. E' in arrivo una ...

