Come Bruxelles sta contrastando il rischio di ingerenza straniera negli affari degli Stati membri (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Il “Piano d’azione per la democrazia europea” recentemente pubblicato dalla Commissione europea, mostra Come la preoccupazione per l’interferenza straniera nei processi democratici generata dall’elezione di Donald Trump nel 2016 e dal referendum sulla Brexit nello stesso anno sia lentamente maturata, portando ad una valutazione più sobria del problema, nonché a risposte politiche più complete. All’inizio di quest’anno, l’istituzione da parte del Parlamento europeo di una Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell’Unione europea, inclusa la disinformazione, con un mandato ampio e ben strutturato, ha analogamente dimostrato Come tutte le istituzioni a livello dell’Unione si stiano evolvendo rispetto ad una comprensione ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Il “Piano d’azione per la democrazia europea” recentemente pubblicato dalla Commissione europea, mostrala preoccupazione per l’interferenzanei processi democratici generata dall’elezione di Donald Trump nel 2016 e dal referendum sulla Brexit nello stesso anno sia lentamente maturata, portando ad una valutazione più sobria del problema, nonché a risposte politiche più complete. All’inizio di quest’anno, l’istituzione da parte del Parlamento europeo di una Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell’Unione europea, inclusa la disinformazione, con un mandato ampio e ben strutturato, ha analogamente dimostratotutte le istituzioni a livello dell’Unione si stiano evolvendo rispetto ad una comprensione ...

SergioCosta_min : A #Bruxelles per il @EUCouncil #Ambiente. Temi importanti come la #LeggeClima, una Strategia per un ambiente libero… - fattoquotidiano : Come è possibile che Italia Viva si sia accorta del Consiglio europeo tre ore prima dell’incontro con Conte? [di Lo… - ettoretimi : @matteosalvinimi No vabbè! La prima frase è la barzelletta del secolo! Quelle poche volte che ti sei presentato a B… - manuklimt : RT @JacopoVeneziani: Morto nel 1870 a Bruxelles, Petrus Van Schendel - pittore ormai sconosciuto ai più - era noto come « Monsieur Chandell… - 13mari81 : @CBugliano Per un momento ho pensato che anche l'avvocato Polacco e l'amico Bacco facessero parte del 'Bugliano sho… -

Ultime Notizie dalla rete : Come Bruxelles Come Bruxelles sta contrastando il rischio di ingerenza straniera negli affari degli Stati membri Linkiesta.it Bruxelles si illumina con gli “Origami for Life”: un volo metaforico di 50.000 colombe

lo stesso Kaisin ha insegnato, tramite un pratico tutorial, come realizzare gli origami colorati a forma di colomba, da spedire o consegnare ...

Le clausole di proroga della giurisdizione

Profili di validità ed efficacia degli accordi di proroga espressa o tacita della giurisdizione alla luce del Regolamento Bruxelles I-bis.

lo stesso Kaisin ha insegnato, tramite un pratico tutorial, come realizzare gli origami colorati a forma di colomba, da spedire o consegnare ...Profili di validità ed efficacia degli accordi di proroga espressa o tacita della giurisdizione alla luce del Regolamento Bruxelles I-bis.