Carta di identità e patente scadute | ecco la proroga dal decreto Rilancio

Un'altra novità che tende ad alleggerire, almeno momentaneamente, il complesso degli oneri e delle responsabilità del cittadino nei confronti dello Stato, specialmente in questo delicato periodo. Ci riferiamo alla decisione della proroga della validità della Carta di identità e patenti scadute durante la fase di emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2020. La scelta è contenuta nel decreto Rilancio, recentemente convertito in legge. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di più, in generale, sulla Carta di identità scaduta, cosa si rischia, sanzioni e documenti sostitutivi, clicca qui.

