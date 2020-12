Alfonso Signorini, retroscena su un gieffino: “Diceva che si sarebbe dimenticato della fidanzata nella casa” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alfonso Signorini ha sganciato una bomba su un concorrente del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha rivelato il conduttore nella nuova puntata di casa Chi di eri Alfonso Signorini ha sganciato una bomba su un attuale concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Stando a quanto rivelato dall’amato conduttore un gieffino durante il provino per la partecipazione al reality avrebbe detto che dentro la casa più spiata d’Italia si sarebbe dimenticato della fidanzata, l’avrebbe addirittura lasciata per partecipare al Grande Fratello Vip. Queste le parole di Alfonso Signorini: “C’è qualcuno nella ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ha sganciato una bomba su un concorrente del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha rivelato il conduttorenuova puntata diChi di eriha sganciato una bomba su un attuale concorrentequinta edizione del Grande Fratello Vip. Stando a quanto rivelato dall’amato conduttore undurante il provino per la partecipazione al reality avrebbe detto che dentro lapiù spiata d’Italia si, l’avrebbe addirittura lasciata per partecipare al Grande Fratello Vip. Queste le parole di: “C’è qualcuno...

