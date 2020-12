WhatsApp, ecco gli smartphone non più supportati dal primo gennaio 2021 (Di martedì 22 dicembre 2020) WhatsApp è tra le app di messaggistica più utilizzate al mondo, di proprietà di Facebook ed ha annunciato importanti novità, a partire dal 1° gennaio 2021. Alcuni vecchi smartphone non saranno più supportati, inclusi diversi dispositivi Android ed iOS. Collegandosi alle domande frequenti dell’azienda, è possibile leggere che continueranno ad essere supportati gli smartphone con Android 4.0.3 e le versioni successive. Anche gli iPhone con a bordo iOS 9 e versioni successive potranno continuare ad utilizzare l’app. WhatsApp è costantemente al lavoro per introdurre nuove funzionalità e portare aggiornamenti in grado di offrire una migliore esperienza utente. Diventa chiaro che per supportare tutto ciò, vengono richieste determinate caratteristiche, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020)è tra le app di messaggistica più utilizzate al mondo, di proprietà di Facebook ed ha annunciato importanti novità, a partire dal 1°. Alcuni vecchinon saranno più, inclusi diversi dispositivi Android ed iOS. Collegandosi alle domande frequenti dell’azienda, è possibile leggere che continueranno ad essereglicon Android 4.0.3 e le versioni successive. Anche gli iPhone con a bordo iOS 9 e versioni successive potranno continuare ad utilizzare l’app.è costantemente al lavoro per introdurre nuove funzionalità e portare aggiornamenti in grado di offrire una migliore esperienza utente. Diventa chiaro che per supportare tutto ciò, vengono richieste determinate caratteristiche, ...

