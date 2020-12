Variante Covid, Locatelli: “Non serve lockdown ora” (Di martedì 22 dicembre 2020) “Non credo esistano estremi in questo momento per considerare una richiesta di misure più stringenti e più prolungate”. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, parlando della nuova Variante Covid durante la trasmissione ‘Carta Bianca’ su Raitre. “Questa Variante è stata individuata nel Regno Unito il 20 settembre e si è diffusa in particolare nel sud dell’Inghilterra. Ha una capacità di trasmissione superiore, i colleghi inglesi riferiscono del 70%, ma non un potere patogeno superiore”, ha spiegato Locatelli. “Gli scienziati inglesi hanno tardato ad avvisare gli altri paesi? Non credo assolutamente ci siano elementi per immaginare una situazione di questo tipo -ha risposto-. Non credo esistano estremi in questo momento per considerare una richiesta di misure più ... Leggi su udine20 (Di martedì 22 dicembre 2020) “Non credo esistano estremi in questo momento per considerare una richiesta di misure più stringenti e più prolungate”. Lo ha detto Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità, parlando della nuovadurante la trasmissione ‘Carta Bianca’ su Raitre. “Questaè stata individuata nel Regno Unito il 20 settembre e si è diffusa in particolare nel sud dell’Inghilterra. Ha una capacità di trasmissione superiore, i colleghi inglesi riferiscono del 70%, ma non un potere patogeno superiore”, ha spiegato. “Gli scienziati inglesi hanno tardato ad avvisare gli altri paesi? Non credo assolutamente ci siano elementi per immaginare una situazione di questo tipo -ha risposto-. Non credo esistano estremi in questo momento per considerare una richiesta di misure più ...

fabiochiusi : 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola tra… - lorepregliasco : Ottimo punto della situazione sulla 'variante inglese' del COVID. Evitare gli articoli sensazionalistici di certi m… - TgLa7 : ??#Covid Oms: nuova #variante non è fuori controllo - Pino__Merola : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Zaia, su Variante Gb nessuna novità - Rosario16305726 : RT @GiancarloDeRisi: Il governo abbandona gli italiani in Gran Bretagna ma fa il ponte aereo per portare immigrati in Italia! Tanta rabbia… -