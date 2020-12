Uomini e Donne 22 dicembre: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di martedì 22 dicembre 2020) oggi, martedì 22 dicembre, andrà in onda l’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne. Uno stop programmato per le feste natalizie, niente paura quindi: Maria De Filippi e i suoi ospiti tornano a gennaio. Le registrazioni andranno infatti avanti anche nel periodo delle feste, proprio per preparare al meglio l’anno nuovo. L’ultima puntata dell’anno, come rivelano le anticipazioni, chiuderà col botto. Protagonista sarà la giovane Sohpie. Dopo l’addio al programma di Gianluca, la tronista sembra vicina alla scelta. Anzi, sembrava. Perché le rivelazioni dell’ultimo appuntamento rischiano di mischiare del tutto le carte per la protagonista del Trono Classico. Sophie ha infatti deciso di portare in esterna il solo Matteo. Tra i due andrà tutto bene, tanto ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 dicembre 2020), martedì 22, andrà in onda l’ultima puntata dell’anno di. Uno stop programmato per le feste natalizie, niente paura quindi: Maria De Filippi e i suoi ospiti tornano a gennaio. Le registrazioni andranno infatti avanti anche nel periodo delle feste, proprio per preparare al meglio l’anno nuovo. L’ultima puntata dell’anno, come rivelano le, chiuderà col botto. Protagonista sarà la giovane Sohpie. Dopo l’addio al programma di Gianluca, la tronista sembra vicina alla scelta. Anzi, sembrava. Perché le rivelazioni dell’ultimo appuntamento rischiano di mischiare del tutto le carte per la protagonista del. Sophie ha infatti deciso di portare in esterna il solo Matteo. Tra i due andrà tutto bene, tanto ...

