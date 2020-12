Ultime Notizie Roma del 22-12-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il prendere Giuseppe Conte riceve a Palazzo Chigi la delegazione di Italia viva composta dalle ministro Teresa Bellanova ed Elena Bonetti dai capigruppo dal Presidente Ettore Rosato e dal presidente della commissione finanze della camera Luigi marattin alle 13 è stata la volta della delegazione di liberi e uguali si accelera Dunque sul recovery Planet con con te che annuncia la creazione di un gruppo di lavoro ad hoc di maggioranza mentre punta a portare la bozza finale Consiglio dei Ministri entro la fine dell’anno positivo che non si parli più di Export commenta la ministra Bellanova ed è pronto il maxi emendamento alla manovra sul quale il governo chiede la fiducia in aula alla camera è un lievitato a 1150 Commi dopo l’approvazione in commissione bilancio di 254 emendamenti ...