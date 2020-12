Uccide i figli e si suicida, in un biglietto la premeditazione: “Voglio essere cremato” (Di martedì 22 dicembre 2020) Uccide i figli e si suicida, in un biglietto la premeditazione. “Voglio essere cremato, spargete le mie ceneri”. Poche righe, asciutte, per dare indicazioni a chi resta. Questo il contenuto del messaggio scritto da Alessandro Pontin prima di Uccidersi e Uccidere i proprio figli a coltellate. Il biglietto potrebbe rivelarsi uno degli elementi in sostegno della tesi della premeditazione. Non parole di addio, né di scuse, ma disposizioni su cosa fare del suo corpo. Questo conteneva il biglietto lasciato da Alessandro Pontin prima di Uccidersi e Uccidere i proprio figli di tredici e quindici anni, nella ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 22 dicembre 2020)e si, in unla. “, spargete le mie ceneri”. Poche righe, asciutte, per dare indicazioni a chi resta. Questo il contenuto del messaggio scritto da Alessandro Pontin prima dirsi ere i proprioa coltellate. Ilpotrebbe rivelarsi uno degli elementi in sostegno della tesi della. Non parole di addio, né di scuse, ma disposizioni su cosa fare del suo corpo. Questo conteneva illasciato da Alessandro Pontin prima dirsi ere i propriodi tredici e quindici anni, nella ...

