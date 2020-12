Tommaso Zorzi racconta la tragica metamorfosi di Francesco | “È uscito che sembrava suo padre”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo tre mesi di clausura, e a ridosso delle festività di fine anno, è tempo di bilanci anche per i concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Il primo a tracciare una linea nera sul percorso avuto fin qui è, che è tornato sulladiOppini, l’ex degli ex di questa quinta edizione. Ad ascoltare l’oratore della casa c’erano la new entry Cecilia Capriotti, la queen Stefania Orlando e la iperattiva Maria Teresa Ruta: un racconto iniziato carico di speranze, per poi sprofondare nel tragicomico e la rievocazione di una figura esterna alla dimora di Cinecittà. LadiOppini spiegata daSe Stefania e Maria Teresa non avevano di certo bisogno di un recap di quanto accaduto nei mesi precedenti, la Capriotti rientra ...