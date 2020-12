Sergio Castellitto spiega il significato di “Te piace ‘o presepio” (Di martedì 22 dicembre 2020) C’è grande attesa per Natale in casa Cupiello e Sergio Castellitto ospite a Oggi è un altro giorno racconta del protagonista, Luca Cupiello, del significato di “Te piace ‘o presepio”. Chi è Luca e perché ci parla di questa famiglia disfunzionale? “Nessuna famiglia è perfetta. Lui è un essere umano di cui sentiamo molto il bisogno, il bisogno di una persona di rimanere innocente. Lui per gli altri è un fesso, ma appartiene a quegli esseri umani che conservano la verità in un mondo di furbi che pensano di farla franca. Prende i cartoni ogni anno e spera di riattaccare i pezzi di questa famiglia. Tutti pensano che non capisca niente ma non è così”. Sergio Castellitto sarà ovviamente Lucariello. Racconta la sua fortuna di fare il lavoro che desiderava e del sentirsi sempre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 dicembre 2020) C’è grande attesa per Natale in casa Cupiello eospite a Oggi è un altro giorno racconta del protagonista, Luca Cupiello, deldi “Te‘o”. Chi è Luca e perché ci parla di questa famiglia disfunzionale? “Nessuna famiglia è perfetta. Lui è un essere umano di cui sentiamo molto il bisogno, il bisogno di una persona di rimanere innocente. Lui per gli altri è un fesso, ma appartiene a quegli esseri umani che conservano la verità in un mondo di furbi che pensano di farla franca. Prende i cartoni ogni anno e spera di riattaccare i pezzi di questa famiglia. Tutti pensano che non capisca niente ma non è così”.sarà ovviamente Lucariello. Racconta la sua fortuna di fare il lavoro che desiderava e del sentirsi sempre ...

Raicomspa : Questa sera imperdibile #NataleInCasaCupiello per la regia di Edoardo De Angelis, con Sergio Castellitto e Marina C… - raso_giovanni : Stasera su #Rai1 alle ore 21:25 va in onda 'Natale in casa Cupiello' di #EduardoDeFilippo con la partecipazione di Sergio Castellitto - FQMagazineit : Natale in casa Cupiello, Sergio Castellitto e Edorardo De Angelis alle prese con la celebre commedia stasera su Rai… - clikservernet : Natale in casa Cupiello, Sergio Castellitto e Edorardo De Angelis alle prese con la celebre commedia stasera su Rai… - Noovyis : (Natale in casa Cupiello, Sergio Castellitto e Edorardo De Angelis alle prese con la celebre commedia stasera su Ra… -