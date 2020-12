Quelli che cambiano idea…la retromarcia della Svizzera. Inasprimento di provvedimenti per “tamponare” il coronavirus (Di martedì 22 dicembre 2020) Mentre si marcia, testa bassa e maschera incollata sulla faccia, la Svizzera calvinista che fin dall’inizio, anche in piena pandemia da prima ondata, aveva mantenuto una posizione neutrale (non obbligando né mascherine, né lockdown) adesso rivede la sue posizioni di “apertura”. Sembra una corsa al traguardo all’incontrario. La Svizzera scende dalla 50esima posizione alla 38esima nella classifica mondiale secondo la piattaforma di Worldometers: 418,991 contagi dall’inizio della pandemia e 6.864 morti ma il dato più allarmante sono quei 10.002 nuovi casi di contagio registrati nelle ultime ore. E oggi ancora cinquemila in più. La Svizzera è tra i paesi più contagiati rispetto al numero di abitanti. Non si era mai visto il Paese così diviso sull’emergenza globale. In un primo momento la Svizzera sperando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Mentre si marcia, testa bassa e maschera incollata sulla faccia, lacalvinista che fin dall’inizio, anche in piena pandemia da prima ondata, aveva mantenuto una posizione neutrale (non obbligando né mascherine, né lockdown) adesso rivede la sue posizioni di “apertura”. Sembra una corsa al traguardo all’incontrario. Lascende dalla 50esima posizione alla 38esima nella classifica mondiale secondo la piattaforma di Worldometers: 418,991 contagi dall’iniziopandemia e 6.864 morti ma il dato più allarmante sono quei 10.002 nuovi casi di contagio registrati nelle ultime ore. E oggi ancora cinquemila in più. Laè tra i paesi più contagiati rispetto al numero di abitanti. Non si era mai visto il Paese così diviso sull’emergenza globale. In un primo momento lasperando ...

LucaBizzarri : Quelli che hanno approvato l’emendamento presepe, hanno rimandato quello “canapa” che regolarizzerebbe migliaia di… - borghi_claudio : Tutta la bilancio Lega ha fatto una settimana d'inferno ma con un lavoro (per me) fatto veramente bene. Pochi emend… - FBiasin : La questione 'bestemmie in campo' è molto semplice. -Se facciamo le cose per bene e squalifichiamo tutti quelli ch… - AleksLepri : @RRobitt2011 ..quando perdi quelli bravi che ti scrivevano i TW.. Succede.. Poi che querela? Ha il profilo 'Anonimo'.. ??????? - Gigadesires : Ma quelli del 'sciogno europeo' che strumentalizzano la #Brexit in relazione alla #variantecovid, riescono a contar… -

Ultime Notizie dalla rete : Quelli che Quelli che cambiano idea…la retromarcia della Svizzera. Inasprimento di provvedimenti per “tamponare”… Il Fatto Quotidiano GF Vip: le fragilità di Andrea Zenga e quel rapporto con il padre

Entrato da poco, Andrea Zenga ha già conquistato il pubblico per la sua dolcezza e per aver mostrato le sue debolezze e il suo sentirsi fuori contesto. Da ben 14 anni non vede papà Walter ...

Nel Presepe 2020 entra anche l’infermiera che combatte il Covid

Nel Presepe 2020 entra anche l’infermiera che combatte il Covid. Coldiretti e Confartigianato regalano la statuina al Vescovo Farinella ...

Entrato da poco, Andrea Zenga ha già conquistato il pubblico per la sua dolcezza e per aver mostrato le sue debolezze e il suo sentirsi fuori contesto. Da ben 14 anni non vede papà Walter ...Nel Presepe 2020 entra anche l’infermiera che combatte il Covid. Coldiretti e Confartigianato regalano la statuina al Vescovo Farinella ...