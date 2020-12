Officina Stellare acquisisce controllo di Dynamic Optics

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) –Stellare ha acquisito il controllo della start-up innovativa e spin-off del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Dynamic. L’acquisizione di Dynamic– spiega una nota – è avvenuta tramite l’acquisto di tutte le azioni del socio di minoranza Opto Engineering, corrispondenti al 35% delle quote ad un prezzo di euro 150.000. In aggiunta, la società, grazie ad un aumento di capitale di ulteriori euro 150.000, ha ottenuto la maggioranza con il 55% delle quote della spin – off. Le operazioni di acquisto quote e aumento di capitale sono state formalizzate in data odierna senza alcun ricorso ad indebitamento. Parallelamente, con la nuova controllata, è stato siglato anche un accordo commerciale che mira ad una accelerazione dello sviluppo delle tecnologie e dei prodotti chiave per il posizionamento ...