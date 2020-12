Lazio-Inzaghi, rinnovo sotto l’albero di Natale? Possibile incontro con Lotito (Di martedì 22 dicembre 2020) Simone Inzaghi è ad un passo dal rinnovo con la Lazio. Il matrimonio tra il tecnico e il club biancoceleste è destinato a proseguire e l’incontro decisivo potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ alla vigilia di Natale il presidente Claudio Lotito e l’allenatore della Lazio si incontreranno immediatamente dopo la sfida contro il Milan. Sul tavolo il rinnovo del contratto e il progetto del futuro per porre fine alle tante voci di un Possibile divorzio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Simoneè ad un passo dalcon la. Il matrimonio tra il tecnico e il club biancoceleste è destinato a proseguire e l’decisivo potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ alla vigilia diil presidente Claudioe l’allenatore dellasi incontreranno immediatamente dopo la sfida contro il Milan. Sul tavolo ildel contratto e il progetto del futuro per porre fine alle tante voci di undivorzio. SportFace.

