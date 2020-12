Juventus-Fiorentina, Biraghi: “Serviva la partita perfetta, ci siamo riusciti” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Sapevamo di poter fare una buona prestazione, quando si viene a Torino bisogna sempre fare la partita perfetta per vincere e ci siamo riusciti. La svolta? Potremo dirlo dalla prossima, la partita in casa col Bologna è quella che dobbiamo vincere”. Queste le parole di Cristiano Biraghi, in campo nel 3-0 della Fiorentina a Torino contro la Juventus. Tra i grandi protagonisti c’è sempre Ribery: “E’ un punto di riferimento, in campo e fuori. La storia parla per lui, la cosa più bella è vedere come si è calato nella realtà di Firenze: l’umiltà che sta mettendo lo rende il campione che già conosciamo – prosegue il giocatore viola a Sky Sport, ammonito nel primo tempo sulla fascia di competenza dell’ex compagno Chiesa – Ha quello strappo importante partendo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Sapevamo di poter fare una buona prestazione, quando si viene a Torino bisogna sempre fare laper vincere e ci. La svolta? Potremo dirlo dalla prossima, lain casa col Bologna è quella che dobbiamo vincere”. Queste le parole di Cristiano, in campo nel 3-0 dellaa Torino contro la. Tra i grandi protagonisti c’è sempre Ribery: “E’ un punto di riferimento, in campo e fuori. La storia parla per lui, la cosa più bella è vedere come si è calato nella realtà di Firenze: l’umiltà che sta mettendo lo rende il campione che già conosciamo – prosegue il giocatore viola a Sky Sport, ammonito nel primo tempo sulla fascia di competenza dell’ex compagno Chiesa – Ha quello strappo importante partendo ...

