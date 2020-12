Gervinho o Gomez? Conte vuole un rinforzo per l’attacco. I dettagli

(Di martedì 22 dicembre 2020) L’Inter è alla ricerca di unperin vista del mercato di gennaio:e Papusono i nomi in cima alla lista L’Inter è a caccia di unin attacco per il mercato di gennaio e, secondo Tuttosport, sono due i nomi in cima alla lista dei nerazzurri: Papu. Tutto fa pensare che l’uomo giusto possa essere proprio, vista la continua ricerca di spazi aperti in cui contrattaccare da parte di. Con Napoli e Spezia, quando la squadra si è chiusa a riccio (schiacciandosi però troppo su Handanovic), l’ivoriano sarebbe servito come il pane. Al Parma potrebbe andare in cambio Pinamonti (idea già di fine mercato) oppure Nainggolan, nel caso dovesse continuare a essere difficile trovare ...

