Concorso straordinario, alcuni docenti hanno ricevuto una mail: cosa si chiede, è la “prova” di aver avuto almeno 56/80? (Di martedì 22 dicembre 2020) Concorso straordinario per il ruolo: nonostante le prove siano state sospese già dal 4 novembre e lo saranno sicuramente fino al 15 gennaio, con una grande incertezza sul prosieguo, gli Uffici Scolastici non stanno "con le mani in mano". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 dicembre 2020)per il ruolo: nonostante le prove siano state sospese già dal 4 novembre e lo saranno sicuramente fino al 15 gennaio, con una grande incertezza sul prosieguo, gli Uffici Scolastici non stanno "con le mani in mano". L'articolo .

orizzontescuola : Concorso straordinario, alcuni docenti hanno ricevuto una mail: cosa si chiede, è la “prova” di aver avuto almeno 5… - 270349 : RT @270349: Il M5S prima voleva sostituire l’ora religione adesso propone concorso straordinario. Politici clericali: la peggiore fecci… - marcomorroni : Concorso straordinario per l'abilitazione, quando si svolgerà la prova? - Notizie Scuola - corzunino : Storie di precari che hanno rifiutato il posto fisso, di vincolo quinquennale, di suppletive per il concorso straor… - LBiarella : Precario si iscrive a procedura abilitante invece che concorso straordinario, ricorre in tribunale perché ha ritenu… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso straordinario Concorso straordinario: per chi le eventuali prove suppletive Orizzonte Scuola Messa a disposizione 2020/2021: assunzioni straordinarie per Covid. Voglioinsegnare.it

Il numero degli insegnanti da sostituire sarà probabilmente maggiore quest’anno a causa del SARS-CoV-2. Le assunzioni straordinarie nella Scuola sono effettuate dai dirigenti degli Uffici Scolastici ...

GreenGo Bus, nuova veste Tutti i disegni sulla facciata

Tutti i partecipanti al concorso, sono stati premiati ... ha concluso Giorgio Erbacci – abbiamo voluto essere al fianco delle famiglie di questi straordinari ragazzi con un contributo che potranno ...

Il numero degli insegnanti da sostituire sarà probabilmente maggiore quest’anno a causa del SARS-CoV-2. Le assunzioni straordinarie nella Scuola sono effettuate dai dirigenti degli Uffici Scolastici ...Tutti i partecipanti al concorso, sono stati premiati ... ha concluso Giorgio Erbacci – abbiamo voluto essere al fianco delle famiglie di questi straordinari ragazzi con un contributo che potranno ...