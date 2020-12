Toscana: indennizzi a ristoranti e bar, bando a gennaio, 15 giorni per presentare domanda (2) (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Adnkronos) - “ristoranti e bar sono stati tra i più penalizzati, quando siamo stati in zona rossa e arancione ma anche nelle settimane di zona gialla. Ero giusto intervenire” ricorda Giani.“I bandi a sportello sono sicuramente strumenti utili per distribuire risorse in tempi velocissimi ad una platea individuata con criteri oggettivi – spiega l'assessore Marras - Il “click day”però, in assenza di risorse sufficienti, diventa una sorta di ghigliottina iniqua”. “Per questo – annuncia Marras - abbiamo accolto la proposta di Confesercenti e Confcommercio Toscana che hanno chiesto invece che venisse creata una graduatoria. Abbiamo quindi deciso di distribuire i 2500 euro destinati ad ogni impresa partendo da chi, in percentuale, ha visto maggiormente ridursi i propri fatturati. In questo evitiamo la mannaia e trasformiamo il bando in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Adnkronos) - “e bar sono stati tra i più penalizzati, quando siamo stati in zona rossa e arancione ma anche nelle settimane di zona gialla. Ero giusto intervenire” ricorda Giani.“I bandi a sportello sono sicuramente strumenti utili per distribuire risorse in tempi velocissimi ad una platea individuata con criteri oggettivi – spiega l'assessore Marras - Il “click day”però, in assenza di risorse sufficienti, diventa una sorta di ghigliottina iniqua”. “Per questo – annuncia Marras - abbiamo accolto la proposta di Confesercenti e Confcommercioche hanno chiesto invece che venisse creata una graduatoria. Abbiamo quindi deciso di distribuire i 2500 euro destinati ad ogni impresa partendo da chi, in percentuale, ha visto maggiormente ridursi i propri fatturati. In questo evitiamo la mannaia e trasformiamo ilin un ...

ConfcommercioTo : RT @toscananotizie: Indennizzi per #ristoranti e #bar, bando subito dopo Epifania e 15 giorni per presentare domanda. - toscananotizie : Indennizzi per #ristoranti e #bar, bando subito dopo Epifania e 15 giorni per presentare domanda.… - infoitinterno : Coronavirus Toscana, indennizzi di 2.500 euro per bar e ristoranti colpiti dalle chiusure: il bando della Regione - ilGiunco : #Confesercenti: «Dalla Regione 19 milioni per le imprese della ristorazione. Ci muoveremo per facilitare accesso… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana indennizzi Toscana: indennizzi a ristoranti e bar, bando a gennaio, 15 giorni per presentare domanda Il Tempo Tirrenica: il festival degli annunci e ora siamo "all’autostradina”

La Regione fa un passo avanti, ma è al ribasso. L'assessore regionale Baccelli: «Strategica per tutti, vogliamo farla» ...

Indennizzi per ristoranti e bar, bando subito dopo Epifania

indennizzi che si aggiungeranno all’ultimo provvedimento con cui il Governo ha annunciato ulteriori ristori”. “E’ tutta l’economia che sta soffrendo – commenta Marras, che ricorda come alle imprese e ...

La Regione fa un passo avanti, ma è al ribasso. L'assessore regionale Baccelli: «Strategica per tutti, vogliamo farla» ...indennizzi che si aggiungeranno all’ultimo provvedimento con cui il Governo ha annunciato ulteriori ristori”. “E’ tutta l’economia che sta soffrendo – commenta Marras, che ricorda come alle imprese e ...