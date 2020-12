The Witcher - Nightmare Of The Wolf: l'anime ha il suo logo ufficiale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Netflix ha confermato all'inizio di quest'anno che era in arrivo un film d'animazione dedicato a The Witcher oltre alla serie in corso, e che è attualmente in produzione. L'anime di Witcher di Netflix si chiama Nightmare of the Wolf e per l'occasione Netflix ha svelato sui suoi canali social per adesso solamente il logo. L'account Netflix di NX ha rivelato il nuovo logo con un breve video sui social media, probabilmente stuzzicando i fan con una sorpresa che fa parte delle celebrazioni natalizie di The Witcher. Mentre molti sono stati introdotti a The Witcher grazie alla serie di giochi CD Projekt RED, i romanzi di Andrzej Sapkowski offrono un mondo molto più grande. I libri sono ciò su cui si basa la serie live-action, ambientati ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 dicembre 2020) Netflix ha confermato all'inizio di quest'anno che era in arrivo un film d'animazione dedicato a Theoltre alla serie in corso, e che è attualmente in produzione. L'didi Netflix si chiamaof thee per l'occasione Netflix ha svelato sui suoi canali social per adesso solamente il. L'account Netflix di NX ha rivelato il nuovocon un breve video sui social media, probabilmente stuzzicando i fan con una sorpresa che fa parte delle celebrazioni natalizie di The. Mentre molti sono stati introdotti a Thegrazie alla serie di giochi CD Projekt RED, i romanzi di Andrzej Sapkowski offrono un mondo molto più grande. I libri sono ciò su cui si basa la serie live-action, ambientati ...

