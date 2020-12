Tennis | Jannik Sinner e la mentalità vincente | allenarsi con Rafael Nadal e diventare il migliore

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Imparare da uno dei più grandi perilha le idee molto chiare per l’anno venturo: disputare tanti match di alto livello e continuare la propria ascesa nella classifica mondiale del. L’azzurrino ha chiuso il 2020 come meglio non poteva: vittoria del primo torneo ATP a Sofia, il più giovane giocatore del Bel Paese della storia a riuscirsi (n.37 ATP attualmente). Una tappa di passaggio per l’ambizioso altoatesino, che nella stagione funestata dal Covid-19 ha saputo mettersi in evidenza nonostante tutte le difficoltà del caso. Si è detto della competizione sul cemento bulgaro, ma ancor più rilevanza deve avere quanto fatto sulla terra rossa di Parigi. In un Roland Garros anomalo, disputato in un periodo del tutto fuori dal consueto,ha saputo ...