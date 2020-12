Subito un buono di 5 euro per Natale su Amazon, le condizioni (Di lunedì 21 dicembre 2020) Stavate aspettando altri 5 euro di sconto da poter spendere su Amazon? La possibilità è appena arrivata: tutto quanto dovrete fare è ascoltare una canzone, se non l’avete mai fatto, su Amazon Music entro le 23.59 del 31 gennaio 2021 (del resto, non faticherete a trovare una traccia musicale che vi piace, visto che il servizio include 2 milioni di brani per gli abbonati ad Amazon Prime). Prima di procedere all’ascolto dovrete prima appurare di aver effettuato l’accesso al vostro account Amazon Prime, per poi gustarvi la canzone, ed infine vedervi arrivare per email il buono sconto di 5 euro, da scontare tramite l’applicazione del relativo codice promozionale. Ricordate che per partecipare servirà non aver mai ascoltato prima d’ora canzoni su Amazon ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Stavate aspettando altri 5di sconto da poter spendere su? La possibilità è appena arrivata: tutto quanto dovrete fare è ascoltare una canzone, se non l’avete mai fatto, suMusic entro le 23.59 del 31 gennaio 2021 (del resto, non faticherete a trovare una traccia musicale che vi piace, visto che il servizio include 2 milioni di brani per gli abbonati adPrime). Prima di procedere all’ascolto dovrete prima appurare di aver effettuato l’accesso al vostro accountPrime, per poi gustarvi la canzone, ed infine vedervi arrivare per email ilsconto di 5, da scontare tramite l’applicazione del relativo codice promozionale. Ricordate che per partecipare servirà non aver mai ascoltato prima d’ora canzoni su...

m0scowine : RT @m0scowine: raga se avete voglia di guadagnare qualche buono amazon/zalando/feltrinelli, scrivetemi pure e vi spiego come guadagmarne su… - davq2 : A mente lucida provo ad analizzare atalanta-Roma. Primo tempo buono ottenuto subito vantaggio provi a gestire cert… - kitteram : .@CarloCalenda se ti regaliamo il libro di Vespa te ne stai buono e tranquillo lì in un angolo senza consegnare Rom… - linkmotorsepoca : FIAT - 500 F del 1965 trasformabile in buono stato di conservazione pronta alla guida da subito - € 5700 VEICOLO VI… - EdoMars_ : @noemss__ rimborsa col buono e riordina subito. se poi arrivano i pacchi fa il reso con il primo pagato con carta e fatti mandare il cash. -

Ultime Notizie dalla rete : Subito buono Buoni spesa di 500€: ecco come ricevere subito il bonus! Trend-online.com Assisi Runners, Fabio Battistelli: “Auguri di Buon Natale semplici e sinceri, che sia un nuovo inizio”

In questo anno difficile per la vita di ognuno, un anno davvero negativo per lo sport dilettantistico, sono tante le società sportive che vogliono almeno vedere una luce di speranza. Ad AssisiSport gi ...

La crisi da Covid morde forte. E allora arriva un altro giro di buoni spesa

Nella prima ondata della pandemia sono stati più di 1.200 i nuclei familiari che hanno chiesto e ottenuto un sostegno perché l'emergenza sanitaria si è subito trasformata in ... I soggetti beneficiari ...

In questo anno difficile per la vita di ognuno, un anno davvero negativo per lo sport dilettantistico, sono tante le società sportive che vogliono almeno vedere una luce di speranza. Ad AssisiSport gi ...Nella prima ondata della pandemia sono stati più di 1.200 i nuclei familiari che hanno chiesto e ottenuto un sostegno perché l'emergenza sanitaria si è subito trasformata in ... I soggetti beneficiari ...