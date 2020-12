Spider-Man: Miles Morales ha venduto più di Uncharted: The Lost Legacy ma meno del primo Spidey per PS4 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 2020 è stata una grande annata per i videogiochi, e novembre una grande annata per le uscite digitali: secondo le informazioni raccolte da SuperData, difatti, novembre è stato il mese più proficuo di sempre in tal senso, con 11,5 miliardi di dollari spesi dai giocatori di tutto il mondo. Una delle esclusive più importanti di novembre è stata Spider-Man: Miles Morales, con 663,000 unità vendute in digitale, che è un risultato molto inferiore al titolo precedente della saga (che vendette 3,3 milioni di copie) ma comunque un ottimo risultato in generale, superando titoli come Uncharted: The Lost Legacy. Interessanti i dati relativi a due titoli: il primo è World of Warcraft: Shadowlands, divenuto immediatamente il più gioco per PC più venduto al lancio ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 2020 è stata una grande annata per i videogiochi, e novembre una grande annata per le uscite digitali: secondo le informazioni raccolte da SuperData, difatti, novembre è stato il mese più proficuo di sempre in tal senso, con 11,5 miliardi di dollari spesi dai giocatori di tutto il mondo. Una delle esclusive più importanti di novembre è stata-Man:, con 663,000 unità vendute in digitale, che è un risultato molto inferiore al titolo precedente della saga (che vendette 3,3 milioni di copie) ma comunque un ottimo risultato in generale, superando titoli come: The. Interessanti i dati relativi a due titoli: ilè World of Warcraft: Shadowlands, divenuto immediatamente il più gioco per PC piùal lancio ...

