Sonia Lorenzini e Mario Ermito | questa coppia non s’ha da fare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Forse gli autori del Grande Fratello VIP 5 dopo aver saputo del corteggiamento dihanno deciso di gettarlo nella mischia con la speranza di veder nascere la prima love story diedizione del reality. Ma almeno per il momento, il tutto resta bloccato.infatti non ha tentato nessun avvicinamento ae laha spiegato che cosa c’è stato tra di loro. L’ex tronista non sa che fuori dalla casa già tutti sapevano, visto che le chat tra lei esono state rese pubbliche, come sia stato possibile resta un mistero, essendo conversazioni private. Ma questo si sa, è il mondo del gossip, dove succede di tutto e di più. In ogni caso adesso cheha rivelato che cosa lei ...