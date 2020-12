Sci alpino, Madonna di Campiglio: programma, orari, tv. Slalom in notturna sulla 3Tre! (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo il primo Slalom di ieri, disputato in Alta Badia, oggi la Coppa del Mondo di sci alpino propone una replica immediata. Il Circo Bianco si trasferisce a Madonna di Campiglio, sulla mitica pista 3-Tre, per la prova in notturna che andrà ad anticipare la pausa natalizia. Si va a chiudere un lungo filotto di gare per il comparto maschile che va a rendere un po’ più credibile una classifica generale che, per il momento, è ancora assolutamente in bilico. Cosa chiedere di più alla Coppa del Mondo di sci alpino se non lo Slalom di Madonna di Campiglio sotto l’albero di Natale? IN TV – Lo Slalom di Madonna di Campiglio sarà trasmesso in diretta da Raisport (canale 227 di ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo il primodi ieri, disputato in Alta Badia, oggi la Coppa del Mondo di scipropone una replica immediata. Il Circo Bianco si trasferisce adimitica pista 3-Tre, per la prova inche andrà ad anticipare la pausa natalizia. Si va a chiudere un lungo filotto di gare per il comparto maschile che va a rendere un po’ più credibile una classifica generale che, per il momento, è ancora assolutamente in bilico. Cosa chiedere di più alla Coppa del Mondo di scise non lodidisotto l’albero di Natale? IN TV – Lodidisarà trasmesso in diretta da Raisport (canale 227 di ...

