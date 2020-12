Recovery, Conte “Non possiamo permetterci ritardi” (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sul Recovery Fund “al di là della discussione politica e delle polemiche, dobbiamo assolutamente riprendere con la massima lena e vigore la discussione. Non ci possiamo permettere agli occhi dei cittadini di ritardare, per questo riprendiamo oggi gli incontri con le delegazioni delle forze politiche di maggioranza per poter operare subito la necessaria sintesi”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo all’inaugurazione del Data Center Modena Innovation Hub. “Si può discutere di tutto ma dobbiamo farlo nel merito e dobbiamo trovare una sintesi efficace, ne va della credibilità del Paese agli occhi dei nostri cittadini che stanno soffrendo, ne va della credibilità del Paese in Europa. Dobbiamo aggiornare questo stato di avanzamento del Recovery Plan – ha spiegato – anche perchè dobbiamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – SulFund “al di là della discussione politica e delle polemiche, dobbiamo assolutamente riprendere con la massima lena e vigore la discussione. Non cipermettere agli occhi dei cittadini di ritardare, per questo riprendiamo oggi gli incontri con le delegazioni delle forze politiche di maggioranza per poter operare subito la necessaria sintesi”. Lo ha detto il premier, Giuseppe, intervenendo all’inaugurazione del Data Center Modena Innovation Hub. “Si può discutere di tutto ma dobbiamo farlo nel merito e dobbiamo trovare una sintesi efficace, ne va della credibilità del Paese agli occhi dei nostri cittadini che stanno soffrendo, ne va della credibilità del Paese in Europa. Dobbiamo aggiornare questo stato di avanzamento delPlan – ha spiegato – anche perchè dobbiamo ...

