Porti | Musolino Civitavecchia | Momento difficile ma sono ottimista

Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - Collaborazione, trasparenza e onestà sono le parole chiave con cui il neo nominato presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (Civitavecchia - Gaeta - Fiumicino), Pino Musolino, intende affrontare e sciogliere i nodi, i problemi dell'Autorità portuale per poi incentrare il lavoro di tutti sulla ripresa e sullo sviluppo dell'intera area. "Onorato e felice di essere stato nominato presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, è un ruolo di grande responsabilità, ovviamente ne sento il peso sulle spalle e cercherò di onorare il compito con tutte le mie capacità, competenza e impegno. Ho trovato grande calore ma anche tanta preoccupazione da parte degli operatori e del territorio", ha detto Musolino aprendo la ...

