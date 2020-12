Natale: Almaviva regala un 'abbraccio' e parole per illuminare futuro (2) (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Adnkronos) - Rosy Russo, presidente di parole O Stili, sottolinea che "mai come in questo ultimo anno abbiamo avuto l'opportunità di riflettere sull'importanza delle parole, anche di quelle che per motivi diversi, non siamo riusciti a dire. Insieme ad Almaviva abbiamo realizzato un 'facilitatore' di parole, un semplice ma utile meccanismo per dedicare, in questi giorni di Natale, parole di speranza e di vicinanza a quanti in un modo o nell'altro fanno parte delle nostre vite e del nostro quotidiano – Perché ora che dobbiamo stare alla dovuta distanza, le parole gentili possono diventare le carezze più belle e gli abbracci più intensi”. Il biglietto è stato realizzato solo in formato digitale, "a conferma dell'impegno del Gruppo in ambito di ecosostenibilità: tra i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Adnkronos) - Rosy Russo, presidente diO Stili, sottolinea che "mai come in questo ultimo anno abbiamo avuto l'opportunità di riflettere sull'importanza delle, anche di quelle che per motivi diversi, non siamo riusciti a dire. Insieme adabbiamo realizzato un 'facilitatore' di, un semplice ma utile meccanismo per dedicare, in questi giorni didi speranza e di vicinanza a quanti in un modo o nell'altro fanno parte delle nostre vite e del nostro quotidiano – Perché ora che dobbiamo stare alla dovuta distanza, legentili possono diventare le carezze più belle e gli abbracci più intensi”. Il biglietto è stato realizzato solo in formato digitale, "a conferma dell'impegno del Gruppo in ambito di ecosostenibilità: tra i ...

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - A Natale Almaviva regala la parola 'Abbraccio', con un biglietto di auguri digitale che rimanda a un cielo stellato dove ad ogni stella corrisponde una parola da regalare.

"Regala una parola per illuminare il futuro” è l’iniziativa che mira a sensibilizzare sul valore delle parole, tratto essenziale di convivenza e di rispetto reciproco ...

