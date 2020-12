Mancini “Alla pari con tutti in 2021 di grandi appuntamenti” (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che dobbiamo ancora migliorare come Nazionale però sicuramente possiamo giocare quasi Alla pari con squadre che sono più avanti di noi”. Roberto Mancini ne è sempre stato convinto e i risultati gli danno ragione. La sua Italia ha guadagnato posti nel ranking Fifa, si è qualificata senza problemi agli Europei e ha centrato anche la qualificazione Alla final four di Nations League. “E' una grande motivazione avere tanti appuntamenti importanti nel 2021. Non è mai successo, sono tutti importantissimi e credo che possa essere un vantaggio”, ha spiegato il commissario tecnico della Nazionale nell'ultima conferenza stampa dell'anno. Detto che sul contratto con la Figc “Non c'è nessun problema”, il Mancio individua “la partita contro l'Olanda come ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che dobbiamo ancora migliorare come Nazionale però sicuramente possiamo giocare quasicon squadre che sono più avanti di noi”. Robertone è sempre stato convinto e i risultati gli danno ragione. La sua Italia ha guadagnato posti nel ranking Fifa, si è qualificata senza problemi agli Europei e ha centrato anche la qualificazionefinal four di Nations League. “E' una grande motivazione avere tantiimportanti nel. Non è mai successo, sonoimportantissimi e credo che possa essere un vantaggio”, ha spiegato il commissario tecnico della Nazionale nell'ultima conferenza stampa dell'anno. Detto che sul contratto con la Figc “Non c'è nessun problema”, il Mancio individua “la partita contro l'Olanda come ...

