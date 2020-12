Luka Jovic, Il Milan sceglie il vice-Ibrahimovic (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Milan ha deciso di puntare tutto su Luka Jovic. L’ attaccante del Real Madrid è il profilo scelto dalla dirigenza rossonera per sostituire Ibrahimovic, ancora alle prese con l’ennesimo infortunio che lo costringerà a star fermo per oltre un mese. Sarà Luka Jovic il vice Ibrahimovic? Dopo averci provato invano la scorsa estate, i vertici del Diavolo hanno deciso di affondare nuovamente il colpo. Le due società sono già al lavoro per trovare un un’accordo che dovrebbe prevedere il prestico secco per sei mesi. Nella giornata di oggi Maldini e Massara hanno in agenda un incontro con Fali Ramadani, procuratore del giocatore finito ai margini della rosa di Zidane. Nonostante la giovane età, 23 anni, Jovic vanta già una discreta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilha deciso di puntare tutto su. L’ attaccante del Real Madrid è il profilo scelto dalla dirigenza rossonera per sostituire, ancora alle prese con l’ennesimo infortunio che lo costringerà a star fermo per oltre un mese. Saràil? Dopo averci provato invano la scorsa estate, i vertici del Diavolo hanno deciso di affondare nuovamente il colpo. Le due società sono già al lavoro per trovare un un’accordo che dovrebbe prevedere il prestico secco per sei mesi. Nella giornata di oggi Maldini e Massara hanno in agenda un incontro con Fali Ramadani, procuratore del giocatore finito ai margini della rosa di Zidane. Nonostante la giovane età, 23 anni,vanta già una discreta ...

