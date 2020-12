La nuova via della seta cinese è un flop | quindi per noi la situazione è eccellente

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Gli investimentiCina nella Belt and road initiative (Bri), lavia, si stanno riducendo mese dopo mese. I prestitiChina Development Bank eExport-Import Bank of China sono crollati da un picco di 75 miliardi di dollari nel 2016 a soli 4 miliardi l’anno scorso. L’intero programma che non più tardi di tre anni fa Xi Jinping aveva definito “il progetto del secolo” sembra battere in ritirata. «Tutto questo ridimensionamento riguarda ciò che ha imparato la Cina come potenza in ascesa: ha preso un modello difettoso che sembrava funzionare a casa, costruendo grandi progetti infrastrutturali, e ha cercato con arroganza di applicarlo all’estero», ha detto Jonathan Hillman, del think tank Csis, al Financial Times. In un lungo articolo firmato da James Kynge e ...