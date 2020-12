Koulibaly e Lozano: ecco l'esito degli esami ed i tempi di recupero (Di lunedì 21 dicembre 2020) 2020 terminato con una gara di anticipo per Kalidou Koulibaly ed Hirving Lozano, usciti a causa di problemi fisici nella gara persa dal Napoli a Roma, contro la Leggi su 90min (Di lunedì 21 dicembre 2020) 2020 terminato con una gara di anticipo per Kalidoued Hirving, usciti a causa di problemi fisici nella gara persa dal Napoli a Roma, contro la

en_sscnapoli : ?? | Starting XI: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Bakayoko, Demme, Lozano, Zielinski, Insigne, Me… - CorSport : #Napoli, #Koulibaly e #Lozano: l'esito degli esami - UgoBaroni : RT @SkySport: Napoli, stop per Koulibaly e Lozano: le news sull'infortunio dei due azzurri - TUTTOJUVE_COM : Napoli, Lozano e Koulibaly ko per il match contro il Torino - sscalcionapoli1 : Altri due infortuni per il Napoli! Koulibaly e Lozano saltano il Torino, ma c'è una parziale consolazione… -