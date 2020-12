Dal 22 dicembre open bus diffonderà musica per le strade di Roma (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Il 22 e il 23 dicembre, ma anche il 30 dicembre e il 4 gennaio, dalle 16.30 alle 18.30, un bus turistico a due piani girera’ per le strade di Roma, dal centro alla periferia, per trasmettere dal vivo le note delle canzoni tradizionali del Natale, ma anche brani musicali in omaggio a Rino Gaetano, Gabriella Ferri e Franco Califano. E’ l’iniziativa ‘Facciamo finta che… tutto va ben!’, il progetto ideato da Maurizio Costanzo e Pino Strabioli, presentato stamani dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il titolo dell’iniziativa prende il nome dall’omonima canzone scritta dallo stesso Costanzo, insieme a Franco Pisano e Umberto Simonetta, nel 1975. A bordo del bus turistico ci saranno Ambrogio Sparagna e i solisti dell’Orchestra Popolare Italiana Raffaello Simeoni, Valentina Ferraiuolo ed Erasmo Treglia, che proporranno brani del repertorio piu’ tradizionale delle borgate romane e alcuni brani di autori legati alla storia della citta’. Cosi’ dal saltarello o dalle pastorali per zampogna si passera’ a Franco Califano con ‘Roma nuda’ o ‘La nevicata del 56’, alle ballate degli Scariolanti del litorale che alterneranno i grandi classici di Gabriella Ferri come ‘Pe lungotevere’, ‘Dove sta Zazza’ o ‘Il valzer della toppa’, e si arrivera’ a un omaggio anche a Gigi Proietti con ‘Nun je da’ retta Roma’ e a Rino Gaetano con ‘Berta filava’ o ‘Il cielo e’ sempre piu’ blu’. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Il 22 e il 23 dicembre, ma anche il 30 dicembre e il 4 gennaio, dalle 16.30 alle 18.30, un bus turistico a due piani girera’ per le strade di Roma, dal centro alla periferia, per trasmettere dal vivo le note delle canzoni tradizionali del Natale, ma anche brani musicali in omaggio a Rino Gaetano, Gabriella Ferri e Franco Califano. E’ l’iniziativa ‘Facciamo finta che… tutto va ben!’, il progetto ideato da Maurizio Costanzo e Pino Strabioli, presentato stamani dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il titolo dell’iniziativa prende il nome dall’omonima canzone scritta dallo stesso Costanzo, insieme a Franco Pisano e Umberto Simonetta, nel 1975. A bordo del bus turistico ci saranno Ambrogio Sparagna e i solisti dell’Orchestra Popolare Italiana Raffaello Simeoni, Valentina Ferraiuolo ed Erasmo Treglia, che proporranno brani del repertorio piu’ tradizionale delle borgate romane e alcuni brani di autori legati alla storia della citta’. Cosi’ dal saltarello o dalle pastorali per zampogna si passera’ a Franco Califano con ‘Roma nuda’ o ‘La nevicata del 56’, alle ballate degli Scariolanti del litorale che alterneranno i grandi classici di Gabriella Ferri come ‘Pe lungotevere’, ‘Dove sta Zazza’ o ‘Il valzer della toppa’, e si arrivera’ a un omaggio anche a Gigi Proietti con ‘Nun je da’ retta Roma’ e a Rino Gaetano con ‘Berta filava’ o ‘Il cielo e’ sempre piu’ blu’.

