Audi A3 - A listino nuove versioni diesel e plug-in

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Debuttano adellaA3 che completano l'offerta del modello di Ingolstadt sul mercato italiano. Nelle concessionarie, infatti, ora è possibile ordinare anche le varianti 30 TDI S tronic da 116 CV (con prezzi a partire da 31.350 euro), 40 TDI quattro S tronic 200 CV (da 44.700 euro) e la ibrida-in 45 TFSI e 245 CV (da 45.100 euro), che affianca quella da 204 CV già disponibile. Lesono proposte con carrozzeria Sportback e Sedan, mentre la Phev è, per il momento, declinata solo nella variante Sportback. Le specifiche tecniche. Per quanto riguarda il 2.0 TDI da 116 CV, la novità sta proprio nell'abbinamento con il cambio automatico, che garantisce emissioni comprese tra 120 e 132 g/km. La 40 TDI è la prima A3 con trazione integrale a gasolio di questa ...

