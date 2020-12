Atletico Madrid, Joao Felix non perdona: il tunnel dalla distanza al compagno (VIDEO) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Clima disteso in casa Atletico Madrid e la prova arriva dall'allenamento dove Joao Felix si diverte a fare tunnel ai compagni. Nel VIDEO proposto dal club sui social ecco il gesto del portoghese con tanto di replay e musica...caption id="attachment 1068951" align="alignnone" width="860" Joao Felix (Instagram Atletico Madrid)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) Clima disteso in casae la prova arriva dall'allenamento dovesi diverte a fareai compagni. Nelproposto dal club sui social ecco il gesto del portoghese con tanto di replay e musica...caption id="attachment 1068951" align="alignnone" width="860"(Instagram)/caption ITA Sport Press.

OptaPaolo : 1 - Dopo la sconfitta dell’Atletico Madrid sabato, il #Milan è rimasta l’unica squadra imbattuta nei maggiori cinqu… - ItaSportPress : Atletico Madrid, Joao Felix non perdona: il tunnel dalla distanza al compagno (VIDEO) - - Roskarm1 : @SkySport Era da annullare espertoni (però arrivateci voi, non vi spiego il motivo), però focalizziamoci sull unghi… - aledestrada : @Davide_m9 Con la differenza che Allegri riusciva a leggere le partite in corsa, cambiando, emblematica fu la parti… - infobetting : Real Sociedad-Atletico Madrid: formazioni, quote, pronostici. Esame -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Liga: Real vince e raggiunge Atletico in testa Agenzia ANSA Liga spagnola, Atletico Madrid in testa con due gare in meno. Vince il Real, pari Barça

Bologna, 21 dicembre 2020 - L'Atletico Madrid prosegue la sua marcia incurante degli avversari. Il Cholo Simeone è primo in classifica a pari punti con il Real Madrid e con due partite giocate in meno ...

Caso Suarez: l'uruguaiano avrebbe ammesso di conoscere contenuto prova d'esame

Il mancato ottenimento del passaporto ha poi portato il giocatore a rimanere in Spagna e a trasferirsi all'Atletico Madrid. Da qui la Juventus avrebbe deciso di virare su Alvaro Morata ...

Bologna, 21 dicembre 2020 - L'Atletico Madrid prosegue la sua marcia incurante degli avversari. Il Cholo Simeone è primo in classifica a pari punti con il Real Madrid e con due partite giocate in meno ...Il mancato ottenimento del passaporto ha poi portato il giocatore a rimanere in Spagna e a trasferirsi all'Atletico Madrid. Da qui la Juventus avrebbe deciso di virare su Alvaro Morata ...