“Andare indietro nel tempo” | lo studio che combatte l’invecchiamento

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La scienza ha sempre cercato un modo per aggirare, in un certo senso, le regole del mondo. Tra le tante idee, c’era quella di rendere possibile il non invecchiare, garantendo così di confidare in un’eterna giovinezza. E proprio in questa direzione ha avanzato la ricerca di un rinomato. Invecchiare: come funziona e perché si invecchiadipende principalmente dalla morte delle cellule e da piccole porzioni di DNA chiamate telomeri: più ilavanza più questi ultimi si accorciano e una volta troppo corti diviene per loro impossibile replicarsi. Finora non è mai stato possibile fermare quest’ultimo processo né tantomeno invertirlo. Ad ora la sola cosa concepibile è la possibilità di rallentarlo. Non è certo nozione nuova la consapevolezza di poter ritardare, con dovute accortezze, ...