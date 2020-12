Sci | gigante Alta Badia a Pinturault

Leggi su itasportpress

(Di domenica 20 dicembre 2020) Alexissi è imposto nelmaschile disputato sulla pista Gran Risa e valevole per la Coppa del mondo. Il francese ha preceduto i sorprendenti Atle Lie McGrath e Justin Murisier, due autentici outsider che invece hanno dato spettacolo sull'impegnativa pista altoatesina, classificandosi con un ritardo di appena 7 e 24 centesimi dal vincitore, che festeggia il quindicesimo successo della carriera nella specialità. Appena fuori dal podio sono rimasti Marco Odermatt e Tommy Ford, mentre Riccardo Tonetti, buon undicesimo, è stato l'unico azzurro a classificarsi nei trenta."Nella prima manche ho ottenuto il risultato che cercavo, poi ho sentito le sensazioni giuste nella seconda e mi sono venute tante curve buone che mi hanno permesso di scalare posizoni. Ho fatto un po' fatica dopo l'infortunio, le cose non venivano come volevo e ho dovuto ...