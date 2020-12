Sci di fondo | Coppa del Mondo Dresda 2020 | nella team sprint tl femminile si impone Svizzera I

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) Lo sci dioggi, domenica 20 dicembre, vedrà chiudersi la terza tappa delladel-2021 in Germania: asi concluderà la terza fatica della stagione dopo il consueto minitour inaugurale andato in scena a fine novembre in quel di Ruka, in Finlandia, e la due giorni di gare tenutasi a Davos, in. Si terminerà oggi, domenica 20, con latl maschile, mentre la garaha appena visto terminare la finale. Tra le donne siI Laurien van der Graaff e Nadine Faehndrich con il crono di 16’38?34, mentre deve accontentarsi della piazza d’onore Russia I di Yulia Stupak e Natalia Nepryaeva, con la coppia battuta per appena 0?32. Completa il podio la ...