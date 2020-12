Sassuolo-Milan, Leao segna dopo sei secondi gol più veloce Serie A: le reazioni social (Di domenica 20 dicembre 2020) Rafael Leao segna dopo sei secondi nel primo tempo di Sassuolo-Milan e si tratta del gol più veloce della storia della Serie A. Incredibile riconoscimento per l’attaccante portoghese, che dunque entra nelle statistiche del campionato italiano con un’azione da manuale dei rossoneri subito al calcio d’inizio. Di seguito le reazioni social su Twitter al gol da record di Leao. IL VIDEO DEL GOL DI Leao IL GOL ANNULLATO A CALHANOGLU Quando ieri consigliavo di far giocare #Leao non mi aspettavo segnasse il gol più veloce nella storia della #SerieA, però. ? pic.twitter.com/OcfF01p7ZX — Sciabolata Morbida (@SciabolataFFP) ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Rafaelseinel primo tempo die si tratta del gol piùdella storia dellaA. Incredibile riconoscimento per l’attaccante portoghese, che dunque entra nelle statistiche del campionato italiano con un’azione da manuale dei rossoneri subito al calcio d’inizio. Di seguito lesu Twitter al gol da record di. IL VIDEO DEL GOL DIIL GOL ANNULLATO A CALHANOGLU Quando ieri consigliavo di far giocare #non mi aspettavosse il gol piùnella storia della #A, però. ? pic.twitter.com/OcfF01p7ZX — Sciabolata Morbida (@SciabolataFFP) ...

